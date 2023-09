Vera Viel esbanja beleza ao curtir praia artificial de sua mansão: "Sábado lindo"

Vera Viel, mulher do apresentador Rodrigo Faro, exibiu seu corpo escultural ao aproveitar o dia de sol

Vera Viel, de 47 anos, impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar como está curtindo o seu dia. Neste sábado, 16, a mulher do apresentador Rodrigo Faro aproveitou o sol para renovar o bronzeado na praia artificial de sua mansão.

Nos Stories do Instagram, a mãe de Clara, de 15 anos, Maria, de 12, e Helena, de 7, exibiu seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni com estampa de oncinha e óculos escuros. "Sol lindo", escreveu a apresentadora na legenda.

Em recente entrevista ao podcast PodPah, Rodrigo Fato falou sobre como é difícil manter as praias artificiais da sua mansão em Alphaville, em São Paulo. "Precisa de uma galera para limpar... E sabe quem mergulha na piscina, com a redinha, para limpar? Sou eu que entro. Uma vez por semana, eu entro com a redinha para limpar. É um puta trampo... São R$ 400 para contratar um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. É uma operação! Aí eu falei: 'Não vou pagar R$ 400 para um mergulhador, não'... E eu mesmo passei a fazer", revelou.

Vera Viel de biquíni em casa - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel celebram bodas de porcelana

Casados desde 2003, o apresentador Rodrigo Faro e a ex-modelo Vera Viel celebram bodas de porcelana. Para comemorar os 20 anos de união, a apresentadora fez uma declaração super apaixonada nas redes sociais.

Na legenda, a esposa de Faro se derreteu: "Hoje celebramos 20 anos de casados. Deus e o nosso Amor nos permitiu construirmos uma família sólida e feliz, estamos presentes um para o outro em todos os momentos e celebramos as conquistas juntos. São 20 anos de companheirismo e muita cumplicidade, respeito e dedicação. Deus está presente em nossa casa abençoando o nosso amor e a nossa família o tempo todo. Obrigada por me fazer tão feliz!!! Hoje é um dia muito especial. Te amo, Rodrigo Faro, pra sempre!!!", disse ela. Veja a publicação!