Cresceu muito! Vera Viel choca ao surgir com a filha caçula: ''Está enorme''

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, choca ao mostrar momento de passeio com muito estilo com a filha caçula, Helena Faro, de 10 anos

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, encantou e impressionou ao mostrar uma foto com uma de suas três filhas com o apresentador, a caçulinha Helena Faro, de 10 anos. Nesta sexta-feira, 15, a modelo compartilhou o clique de uma saída com a garota e chamou a atenção com o tamanho dela.

Toda estilosa para curtir um festival ao lado da mãe, a garota roubou a cena ao surgir crescida. "Com a minha caçulinha de 10 anos que está enorme", disse Vera Viel ao exibir o registro do momento especial com a herdeira mais nova.

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com Helena Faro. "Enorme e belíssima", elogiaram a beleza da menina. "Gente, ela está enorme mesmo", observaram. "Lindas demais", falaram outros sobre a dupla.

Casada desde 2003 com o comunicador, Vera Viel tem uma história de amor admirável com ele. Recentemente, Faro emocionou com uma declaração sobre a mulher. "Uma pessoa que tá com você há 25 anos, que já passou bons momentos, maus momentos, que você já levou para comer esfirra no dia da promoção. Que sentou com você na esfirraria pra comer e tomar um suco de laranja. Hoje, eu poder chegar para essa pessoa e falar: “que carro você quer, que casa você quer? Pra onde você quer viajar? Que roupa você quer?”. Eu vou dar tudo o que eu puder pra ela", disse ele.

Esposa de Rodrigo Faro posa com as filhas e semelhança impressiona

Com as filhas Clara, de 17 anos, Maria, de 14, e Helena, que tem apenas 10 aninhos, Vera Viel posou em um clique e surpreendeu ao parecer irmã das herdeiras. "Parecem irmãs”, uma seguidora opinou. “Sua família é perfeita, e sua esposa tem uma beleza fora do normal”, exaltou mais uma. “Todas são muito lindas", disse uma terceira. Outra fã falou sobre a semelhança com o pai: "A mais velha parece Rodrigo".