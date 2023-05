Declaração de Rodrigo Faro para a esposa comove fãs: "Vou dar tudo o que eu puder"

Declaração de Rodrigo Faro para Vera Viel gera comoção nas redes sociais; veja o que ele disse

Uma declaração do apresentador Rodrigo Faro para a esposa, a ex-modelo Vera Viel, está gerando uma grande comoção nas redes sociais nesta quinta-feira, 25. Um vídeo com o trecho da fala do artista viralizou após um fã fazer uma edição.

"Cara, o meu maior tesouro hoje é Deus e minha mulher", começa ele no vídeo. Faro então lembra a origem difícil dos dois e como ela foi fundamental para que os dois pudessem construir uma relação muito próxima.

"Uma pessoa que tá com você há 25 anos, que já passou bons momentos, maus momentos, que você já levou para comer esfirra no dia da promoção. Que sentou com você na esfirraria pra comer e tomar um suco de laranja. Hoje, eu poder chegar para essa pessoa e falar: “que carro você quer, que casa você quer? Pra onde você quer viajar? Que roupa você quer?”. Eu vou dar tudo o que eu puder pra ela", disse ele.

Faro seguiu exaltando Vera Viel. "Quando eu mais precisei, ela parou de trabalhar para ficar do meu lado. Ela me deu a juventude dela. Era uma modelo fod*, que morava no mundo inteiro e parou para cuidar de mim e da nossa família. A minha maior fortuna, o meu maior tesouro é a minha família. Muito mais do que um carro, uma piscina com areia. É muito mais", garantiu ele.

Rodrigo Faro é casado com Vera Viel desde 2003. Os dois tem três filhas, Helena, Maria e Clara.

Veja abaixo o vídeo:

Rodrigo Faro cansou de contar histórias de superação:

Recentemente, Rodrigo Faro fez uma revelação sobre seu programa ‘Hora do Faro’, na Record. Durante o podcast ‘Podpah’, o apresentador contou que não estava muito satisfeito com os enredos de sua atração na emissora, e por isso, decidiu resgatar um dos quadros de sucesso, o ‘Vai Dar Namoro’.

"Programa de domingo tem aquela coisa que eu já não aguentava mais de história de superação, chega uma hora que já não dava mais contar a história da pessoa... É legal, mas não dá para ficar cinco anos fazendo a mesma coisa...", Rodrigo explicou sua decisão de se aventurar durante a conversa.