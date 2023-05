Rodrigo Faro diz que cansou de contar histórias de superação

Apresentador Rodrigo Faro justificou volta do quadro 'Vai Dar Namoro' em podcast

O apresentador Rodrigo Faro (49) contou como veio a ideia de relançar um de seus maiores quadros, o 'Vai Dar Namoro', no programa 'Hora do Faro'. O sentimento de descontentamento é o que teria feito com que ele decidisse se aventurar na ideia.

No podcast 'Podpah', o ator contou que por contar histórias de superação há muitos anos, já estava saturado e precisava buscar algo "novo". "Programa de domingo tem aquela coisa que eu já não aguentava mais de história de superação, chega uma hora que já não dava mais contar a história da pessoa... É legal, mas não dá para ficar cinco anos fazendo a mesma coisa...", apontou ele.

"Eu venho do sábado, de uma coisa... 'Vai Dar Namoro', irreverente, fazer coisas fora da curva, aquela loucura", falou sobre gostar de dinamismo.

Enquanto alguns internautas concordaram, outros detonaram a fala do marido de xxx. "Engraçado que no 'vai dar namoro', que apresenta há décadas, nunca se cansou, agora um programa sobre pobres que ganharam a vida, se cansa rapidinho, né?", alfinetou uma.

"Ele gosta de levar alegria para o público dele, toda hora história triste todo final de semana irrita mesmo, irrita eu que sou pobre, imagina um rico",defendeu outro.

