Rodrigo Faro e Vera Viel celebram bodas de porcelana: “20 anos de companheirismo”

Vera Viel resgata vídeo antigo da cerimônia de casamento para celebrar 20 anos de união com Rodrigo Faro

Hoje é dia de festa na casa do apresentador Rodrigo Faro (49) e da ex-modelo Vera Viel (47)! Casados desde 2003, os pombinhos celebram bodas de porcelana nesta segunda-feira, 29. Para comemorar os 20 anos de união, a apresentadora fez uma declaração super apaixonada nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Vera fez uma publicação emocionante para homenagear o marido, com quem tem três filhas, Helena, de 7 anos, Maria, de 12, e Clara, de 15. A ex-modelo resgatou um vídeo da cerimônia de troca de alianças. No registro especial, ela aparece entrando na igreja e dizendo o tão sonhado ‘sim’ para o apresentador.

Na legenda, a esposa de Faro se derreteu: “Hoje celebramos 20 anos de casados. Deus e o nosso Amor nos permitiu construirmos uma família sólida e feliz, estamos presentes um para o outro em todos os momentos e celebramos as conquistas juntos. São 20 anos de companheirismo e muita cumplicidade, respeito e dedicação”, Vera iniciou.

“Deus está presente em nossa casa abençoando o nosso amor e a nossa família o tempo todo. Obrigada por me fazer tão feliz!!! Hoje é um dia muito especial. Te amo, Rodrigo Faro, pra sempre!!!”, a ex-modelo concluiu sua homenagem apaixonante, que recebeu centenas de parabenizações de amigos e fãs do casal nos comentários da publicação.

Declaração de Rodrigo Faro para a esposa comove fãs:

Rodrigo Faro ainda não se declarou publicamente sobre seu aniversário de casamento, mas na última semana, o apresentador comoveu os fãs ao falar da esposa em um vídeo que viralizou nas redes sociais. No registro em questão, ele se derrete ao lembrar a origem difícil dos dois e como ela foi fundamental para que o casal pudesse construir uma relação sólida e especial.