Rodrigo Faro e Vera Viel exibem corpos sarados em cachoeira da mansão

Nas redes sociais, Rodrigo Faro chamou a atenção ao postar uma foto curtindo o dia em sua mansão com a esposa

Rodrigo Farochamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 2, ao compartilhar uma foto ao lado da esposa, Vera Viel, com quem está casado desde 2003.

Na foto postada no feed do Instagram, o apresentador da Record TV exibe seu corpo sarado e musculoso ao surgir apenas de bermuda, enquanto curte a cachoeira da sua mansão. Já a apresentadora também esbanja seu corpaço, usando um biquíni. "Uiiiiiiiii... Ele gosta!!", brincou Faro na legenda.

Os internautas elogiaram a beleza do casal nos comentários. "Lindo casal", disse uma seguidora. "O casal mais lindo do Brasil", afirmou outra. "Que lugar mais lindo", falou uma fã. "Casal lindo e abençoado", comentou mais uma.

Recentemente, Vera impressionou os fãs ao surgir renovando o bronzeado em sua casa. Nos Stories do Instagram, a mãe de Clara, de 15 anos, Maria, de 12, e Helena, de 7, exibiu seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni com estampa de oncinha e óculos escuros. "Sol lindo", escreveu a apresentadora na ocasião.

Rodrigo Faro choca ao mostrar a porta gigante de sua mansão

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar uma nova foto de sua mansão. Desta vez, o artista exibiu como é a fachada da propriedade e impressionou ao revelar o tamanho da porta principal da casa.

Na foto postada no Instagram, o artista da Record TV mostrou que a entrada de sua casa conta com uma porta gigante e uma área com cobertura e colunas estilosas. Na legenda, ele brincou sobre ter que cuidar do local: "Hoje foi dia de zeladoria em casa…", escreveu o famoso na legenda da publicação. Veja a foto!