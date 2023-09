Rodrigo Faro choca ao mostrar a porta gigante de sua mansão

Rodrigo Faro exibe foto na frente de sua mansão e o tamanho da porta rouba a cena

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar uma nova foto de sua mansão. Desta vez, o artista exibiu como é a fachada da propriedade e impressionou ao revelar o tamanho da porta principal da casa.

Na foto, ele mostrou que a entrada de sua casa conta com uma porta gigante e uma área com cobertura e colunas estilosas. Na legenda, ele brincou: “Hoje foi dia de zeladoria em casa…”.

Então, os fãs deixaram vários comentários sobre o tamanho da porta. “Nem se eu vender minha casinha dá pra comprar uma porta dessa”, disse um seguidor. “Cuidado para não bater a cabeça, essa porta é muito pequena”, declarou outro. “É uma porta de Itu?”, escreveu mais um.

Rodrigo Faro nega boatos de que vá sair da Record TV

Há poucos dias, Rodrigo Faro compartilhou um desabafo nas redes sociais para negar os boatos de que iria sair da Record TV."Tem saído em vários lugares que recebi proposta de outro canal, que eu vou deixar a Record. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz na Record. O Hora do Faro tem audiência, tem prestígio, tem faturamento, tem clientes, tem muita gente que acredita no nosso programa, o Canta Comigo, o Canta Comigo Teen, fazem o maior sucesso, super audiência. É um programa que toda a família pode assistir. Eu estou muito realizado na Record e de verdade. Desde que eu estou aqui na Record, eu nunca recebi proposta de nenhum outro canal", afirmou ele.

E completou: "Eu só vou deixar a Record o dia que a Record não quiser mais. ‘Não queremos mais o Faro’. Aí beleza, pode acontecer um dia. Eu estou realizado, realizando o meu grande sonho sendo comunicador. Nunca recebi proposta de Globo, nunca recebi proposta de nenhuma emissora, nem agora e nem nunca. Só para deixar muito claro para vocês, se um dia eu sair da Record é porque a Record não quis mais".

Por fim, ele celebrou o seu trabalho na TV. "Aqui eu tive a grande oportunidade, a grande chance da minha vida. Eu tenho uma relação incrível com todas as pessoas aqui da emissora, principalmente com vocês, que eu tenho o carinho, o amor. Ontem eu recebi tanto carinho lá no The Town vendo toda a galera lá, foi tão especial. Tá tudo bem, continuamos na Hora do Faro, no Canta Comigo, e no que mais aparecer, e no streaming em breve", afirmou.