Rodrigo Faro sofre críticas após fazer pergunta sobre Safadão para Mileide: ''Desnecessária''

Após questionar Mileide Mihaile sobre pausa de Wesley Safadão, Rodrigo Faro sofre críticas e divide opiniões

O apresentador Rodrigo Faro deu o que falar ao fazer uma pergunta para Mileide Miahile sobre Wesley Safadão durante a Hora do Faro deste domingo, 17. Ao receber a ex-A fazenda no palco, o comunicador a questionou sobre a pausa dos shows do ex-marido.

"Com quem você viveu por tanto tempo, com quem você montou uma família, tem um filho lindo, como é que é?", perguntou o apresentador para a influenciadora, que ficou casada com o cantor por oito anos e se separou após descobrir que ele estava com outra, a modelo Thyane Dantas, atual esposa dele.

A pergunta de Rodrigo Faro então dividiu opiniões na web após o momento repercutir. "Parece minhas vizinhas querendo saber da minha vida perguntado aos outros", disseram. "Achei essa pergunta do Rodrigo Faro super desnecessária", falaram. "Ela foi fabulosa", elogiaram a postura da famosa ao responder.

Em resposta, Mileide Mihaile disse: "A gente fica super preocupada, que é isso que nos move, é você estar bem da cabeça, se você está bem da cabeça pode tá acontecendo qualquer coisa, aí você consegue manter um equilíbrio".

"Eu acredito que essa pausa vai ser muito importante pra ele, porque ele é um cara muito família, acredito que essa agenda muito lotada que ele sempre enfrentou, sempre esteve ali trabalhando demais há muitos anos, essa retomada dele trabalhar, ficar com a família dele, lá onde ele gosta vai fazer muito bem pra ele, a gente que orar muito, não só ele pra todas as pessoas... que ele se recupere bem volte mais breve possível pra fazer a alegria de quem tanto amo", declarou sobre torcer pelo bem dele.

Mileide Mihaile e Wesley Safadão foram casados por oito anos e tiveram o filho, Yhudy Lima, de 12 anos. Eles se conheceram quando a influenciadora dançava na banda em que ele cantava, o Garota Safada. O fim do casamento aconteceu após a ex-A Fazenda descobrir que o cantor estava se relacionando com Thyane Dantes, que atualmente é esposa dele.

Leia também:Abalado mentalmente, Wesley Safadão explica pausa em shows: ''Esgotado''

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Rodrigo Faro esclarece 'puxada de tapete' de Angélica

O apresentador Rodrigo Faro fez um esclarecimento após ter contado a história sobre sua saída da Globo. Na época, o comunicador iria comandar o programa Fama, mas Angélica e Toni Garrido acabaram sendo os escolhidos.

Ele contou a história para o jornalista Flávio Ricco durante o podcast O Programa de Todos os Programas e foi repercutido que a esposa de Luciano Huck teria "puxado o tapete" dele na época. Em sua rede social, Faro então fez um vídeo esclarecendo sua relação com a loira.

"Tinha gravado um piloto pra apresentar o Fama aí a emissora acabou escolhendo Angélica e Toni Garrido, isso foi uma decisão da emissora, jamais fiquei magoado com a Angélica, se tem uma pessoa que eu gosto nessa vida, que eu respeito, que eu adoro, que eu admiro é a Angelica... A Angélica tem uma história de vida comigo, de muitos anos, só a gente sabe o que a gente ralou pra conquistar o que a gente conquistou",declarou ele e explicou mais em um vídeo.