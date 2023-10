Secou? Juju Salimeni choca ao exibir entradinha do abdômen bem marcada

De calça jeans baixa, Juju Salimeni choca ao deixar barriga bem definida em evidência

A apresentadora Juju Salimeni mostrou seu físico mega sarado em um novo clique na rede social e chamou a atenção ao surgir com a barriga mais seca do que nunca. Neste domingo, 08, a musa fitness compartilhou os registros com o abdômen de fora e impressionou com suas curvas musculosas.

De top brilhante e calça jeans de modelo bem baixo, a ex-panicat ostentou seu tanquinho com gominhos mais definidos do que nunca. Inclusive, a famosa esbanjou a entradinha da barriga bem desenhada.

"Tenho uma alma muito prolixa e uso poucas palavras. Sou irritável, muito calma e perdoo logo. Não esqueço nunca, mas há poucas coisas de que eu me lembre", refletiu ela na legenda. Nos comentários, a artista recebeu elogios. "Minha inspiração para continuar no foco", escreveram os fãs. "Cada dia mais linda", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni causou ao aparecer com um body minúsculo. Quase com a intimidade de fora, a musa deu o que falar na rede social. Sincera com sua intimidade, recentemente, ela revelou que usava maquiagem para esconder doença de pele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.