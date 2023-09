Juju Salimeni revela problema na pele: ''Disfarçava com maquiagem''

Em foto sem filtro, Juju Salimeni revela marcas em sua pele e explica motivo da doença

A apresentadora Juju Salimeni revelou que sofre com um problema de pele em certas fases de sua vida. Nesta quinta-feira, 14, a famosa fez o desabafo em seus stories e mostrou como está uma região do corpo com a doença.

A ex-panicat então comentou sobre sua luta contra a psoríase. Juju Salimeni tirou uma foto de suas pernas e exibiu a mancha vermelha sem filtro. "Fazia muito tempo que eu não tinha lesões de psoríase. Antigamente, eu vivia o tempo todo machucada assim nos braços, pernas e colo e disfarçava com maquiagem", começou.

A artista então falou sobre o psicológico fazer as lesões aparecerem. "A minha psoríase é causada por estresse e ansiedade. Geralmente, eu fico assim quando acontece algum problema muito tenso", comentou.

"Hoje em dia eu tô ótima, mas acredito que o que desencadeou foi toda a tensão para minha volta ao carnaval. Tive que fazer uma preparação para a apresentação e estava há anos sem sentir essa emoção", revelou o possível motivo.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Juju Salimeni revela que adiou o casamento e plano de ter filhos com o noivo, o empresário e fisiculturista Diogo Basa, por conta do Carnaval de 2024. "Estamos pensando para após o carnaval. Ainda não temos uma data certa, mas queremos que seja no primeiro semestre de 2024", declarou quando será a cerimônia.

Uso de hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar "bombas" para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a CARAS Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

"Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez", explicou.

"Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou a musa fitness para a CARAS.