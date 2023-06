Rafael Vitti e Tata Werneck treinam juntos e divertem fãs: ''De olho no jantar''

Ator Rafael Vitti mostra dia de treino ao lado da esposa, Tata Werneck, e web se diverte com comentário da comediante no vídeo

Casal que treina junto, cresce e permanece junto! Na manhã desta quarta-feira, 29, o ator Rafael Vitti mostrou toda sua disposição na academia ao lado da esposa, a comediante Tata Werneck, com quem tem a pequena Clara Maria, de 3 anos!

Nas redes sociais, ele divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo da rotina de exercícios. No registro, o famoso é observado pela mulher, que na sequência, aparece puxando halteres enquanto fazia agachamentos. Mostrando o bom humor, os dois surgiram abraçados e fazendo graça para a câmera.

Nos comentários, Tata disparou: "Você é muito corajoso de me postar sem maquiagem. Eu tenho vídeos seus após comer yakisoba. Você sabe o que quero dizer", disse ela, que ainda comentou: "Encontre alguém que te olhe como eu olho pro saco do meu marido enquanto ele faz barra".

Os fãs elogiaram o casalzão e brincaram com o registro. "Tira esse peso do meio das pernas, vai ficar mais fácil", disse o irmão caçula de Rafa, Francisco Vitti. "A Tata de olho no jantar", "Pensei que a Tata tava carregando o Rafa na barra", "Amo esse casal", "São lindos demais", escreveram.

Recentemente, Vitti chocou a web ao mostrar sua transformação ao longo de seis anos. Ele fez uma montagem com algumas fotos de seis anos diferentes de sua vida, deixando todos surpresos com as mudanças que passou.

Juntos desde 2017, o casal também enfrentou rumores de crise no casamento. A atriz comentou sobre as especulações ao ver um vídeo que falava sobre os compromissos que eles adotaram para superar os problemas: "Amores vocês não viram que desmentiram? Aí vocês ainda fazem vídeo? Sério, eu tenho que fazer o que pra parar essa propagação mentirosa?".

Confira o treino de Rafael Vitti e Tata Werneck:

