Rafa Vitti choca internautas ao mostrar transformação ao longo de seis anos

Ator Rafa Vitti compartilha montagem com imagens de seis anos diferentes de sua vida

Nesta terça-feira, 27, o ator Rafael Vitti decidiu chocar seus seguidores. Em suas redes sociais, o papai de Clara Maria, fruto de seu relacionamento com a apresentadora e atriz Tatá Werneck, fez uma montagem com algumas fotos de seis anos diferentes de sua vida, deixando todos surpresos com as mudanças que passou.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou uma montagem reunindo seis fotos diferentes de seis anos, aproveitando para participar de uma trend da rede social na qual pedia para mostrar suas mudanças desde 2018.

Na primeira foto, Rafa aparece com um cabelão até os ombros, acabando de surfar, quando tinha apenas 21 anos de idade. Já em 2019, o ator aparece com um cabelo cortado, mas ainda grande, nada comparado ao de 2020, quando raspou a cabeça. Já em 2021, o famoso voltou com o cabelão e barba cheia. Hoje em dia, o papai de Clara Maria está com cabelo curtinho e bigode.

Rafa Vitti - Créditos: Reprodução / Instagram

Tata Werneck desmente crise no casamento

Em abril deste ano, Tata Werneck desmentiu os rumores que apontavam uma suposta crise em seu casamento com o ator Rafael Vitti. É que boatos afirmavam que a relação entre os dois teria esfriado, principalmente após o casal ter supostamente passado por momentos difíceis durante o Carnaval, quando Rafa ficou sozinho em um flat em frente à praia, no Rio de Janeiro, até os ânimos esfriarem.

“Rafa tem esse apartamento desde a Malhação. Ele vai lá para pegar onda quando o mar está bom. Os dois continuam casados”, afirmou a assessoria de imprensa da apresentadora ao Gshow. A apresentadora fez questão de reagir ao link compartilhado em seu Twitter, sobre a notícia do suposto término no casamento. "Fonte: meu c*", escreveu. Vale lembrar que Tatá e Rafa estão juntos desde 2017 e subiram ao altar em 2019. Os artistas são pais de Clara Maria, de 3 anos de idade.

