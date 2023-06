Filha de Tata Werneck e Rafael Vitti rouba a cena em dia na praia

Filha de Tata Werneck e Rafael Vitti, Clara Maria esbanja fofura ao se divertir durante banho de mar com o papai coruja

O ator Rafael Vitti aproveitou a manhã de sol neste sábado, 24, no Rio de Janeiro para levar a filha, Clara Maria, de 3 anos de vida, fruto do casamento com a atriz e apresentadora Tata Werneck, para a praia. Ele e a herdeira foram flagrados durante um banho de mar e mostraram a sintonia de pai e filha durante as brincadeiras deles na água.

Nas imagens feitas pelos paparazzi, Clara Maria roubou a cena com sua fofura. Ela fez caras e bocas enquanto brincava com o papai coruja em meio as ondas do mar. O ator apareceu fazendo a herdeira pular as ondas enquanto ela dava risadas.

Vale lembrar que o ator está de férias da TV desde que protagonizou a novela Além da Ilusão, da Globo. Atualmente, Tata Werneck está no elenco da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo.

Tata Werneck desmente crise no casamento

Em abril deste ano, Tata Werneck desmentiu os rumores que apontavam uma suposta crise em seu casamento com o ator Rafael Vitti. É que boatos afirmavam que a relação entre os dois teria esfriado, principalmente após o casal ter supostamente passado por momentos difíceis durante o Carnaval, quando Rafa ficou sozinho em um flat em frente à praia, no Rio de Janeiro, até os ânimos esfriarem.

“Rafa tem esse apartamento desde a Malhação. Ele vai lá para pegar onda quando o mar está bom. Os dois continuam casados”, afirmou a assessoria de imprensa da apresentadora ao Gshow. A apresentadora fez questão de reagir ao link compartilhado em seu Twitter, sobre a notícia do suposto término no casamento. "Fonte: meu c*", escreveu.

Vale lembrar que Tatá e Rafa estão juntos desde 2017 e subiram ao altar em 2019. Os artistas são pais de Clara Maria, de 3 anos de idade.