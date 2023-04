Tatá Werneck rompe o silêncio e se pronuncia sobre crise em seu casamento

Tatá Werneck se manifesta nas redes sociais após rumores de suposto término com Rafael Vitti; veja

Na tarde desta quarta-feira, 05, a humorista Tatá Werneck (39) resolveu desmentir os rumores que apontavam uma suposta crise em seu casamento com o ator Rafael Vitti (29).

É que boatos afirmavam que a relação entre os dois teria esfriado, principalmente após o casal ter supostamente passado por momentos difíceis durante o Carnaval, onde Rafa ficou sozinho em um flat em frente à praia, no Rio de Janeiro, até os ânimos esfriarem.

“Rafa tem esse apartamento desde a Malhação. Ele vai lá para pegar onda quando o mar está bom. Os dois continuam casados”, afirmou a assessoria de imprensa da apresentadora ao Gshow.

A apresentadora fez questão de reagir ao link compartilhado em seu Twitter, sobre a notícia do suposto término no casamento. "Fonte: meu c*", escreveu.

Vale lembrar que Tatá e Rafa estão juntos desde 2017 e subiram ao altar em 2019. Os artistas são pais de Clara Maria, de 3 anos de idade.

VEJA A REAÇÃO DE TATÁ WERNECK:

Fonte : meu cu https://t.co/8ksfQgfDfv — Tata werneck (@Tatawerneck) April 5, 2023

Tatá Werneck desmente boatos de término com Rafael Vitti: “Vergonha na cara!”

Essa não é a primeira vez que Tatá Werneck usa as redes sociais para desmentir os boatos! Ainda recentecemente ela se pronunciou na internet após descobrir que seu nome estava sendo veiculado a uma fake news sobre o suposto término de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti.

Indignada com a situação, a humosrista se pronunciou no twitter e rebateu a informação falsa. "Tem vergonha na cara, não gente", disse ela. Minutos após a manifestação da humorista, o site de fofocas apagou a notícia.