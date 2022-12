Tatá Werneck desmente boatos de término com Rafael Vitti: “Vergonha na cara!”

A apresentadora Tatá Werneck se pronunciou após ter seu nome envolvido em uma fake news sobre o suposto fim de seu casamento

Na tarde desta sexta-feira, 16, a apresentadora Tatá Werneck (37) se pronunciou na internet após descobrir que seu nome estava sendo veiculado a uma fake news sobre o suposto término de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti (27), com quem é casada desde 2017.

A artista foi alvo de uma notícia falsa após um portal de fofocas subir uma matéria com o título: "Tatá Werneck anuncia término", acompanhada por uma foto do casal.

Indignada com a situação, a mãe de Clara Maria (03) se pronunciou no twitter e rebateu a informação falsa. "Tem vergonha na cara, não gente", disse ela. Minutos após a manifestação da humorista, o site de fofocas apagou a notícia.

Tatá Werneck aposta em look grifado

Recentemente, Tatá Werneck roubou a cena ao comandar o UpFront 2023, da TV Globo, evento que apresenta as próximas novidades da emissora.

Para a noite, Tatá elegeu um look belíssimo e impressionou internautas ao apostar em um macacão com detalhes em pedrarias na parte superior da peça all black. Além disso, a artista complementou o visual com um par de luvas estilosas.

VEJA A REAÇÃO DE TATÁ WERNECK: