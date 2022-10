Tatá Werneck aposta em look grifado e esbanja poder em evento da TV Globo: "Perfeita"

Humorista Tatá Werneck elegeu um look grifado para o evento da TV Globo da última quinta-feira, 27

Redação Publicado em 28/10/2022, às 10h28

Na últiima quinta-feira, 27, Tatá Werneck (39) comandou o UpFront 2023, da TV Globo, evento que apresenta as próximas novidades da emissora. Para a noite, Tatá elegeu um look belíssimo e impressionou internautas.

Em seu perfil oficial do Instagram, Tatá Werneck compartilhou diversas fotos mostrando seu look para o evento global.

Tatá Werneck apostou em um look David Koma, um macacão com detalhes em pedrarias na parte superior da peça all black. Além disso, Tatá elegeu em luvas para compor seu look impecável.

Com um rabo de cavalo, Tatá Werneck deixou sua beleza em evidência, e apostou em uma maquiagem simplista para a noite.

Veja o look usado por Tatá Werneck:

