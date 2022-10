Tata Werneck publica vídeo com a filha e tamanho de Clara Maria surpreende: ''Tá enorme''

Clara Maria, filha de Tata Werneck e Rafa Vitti, impressionou os internautas ao surgir em um vídeo com a mãe

Tata Werneck (39) dividiu com os seguidores um vídeo fofo e divertido na companhia da filha, Clara Maria (2). As imagens chamaram a atenção dos internautas pelo tamanho da menina, fruto do casamento da apresentadora com Rafa Vitti (26).

No registro, as duas se divertem enquanto a artista tenta falar, mas é impedida pela pequena. "Apostila do Chaves lição 1", escreveu ela na legenda.

Além do alívio cômico, o tamanho da 'Deusa' roubou a cena. Amigos e admiradores lotaram os comentários.

"KKKKKK ela cresceu tantooo", disse Maisa; "Ela já tá maior que você", brincou um internauta; "Sua filha é sensacional", elogiou outra; "Ó o tamanho dessa criança", disparou uma terceira.

TATA WERNECK VIVERÁ CARMEN MIRANDA EM NOVA MINISSÉRIE, DIZ COLUNISTA

A coluna da jornalista Patrícia Kogut afirmou que Tata Werneck (38) irá viver a atriz Carmen Miranda (1909-1955) em minissérie. A apresentadora do talk-show Lady Night confirmou a informação por meio de seu Instagram ao repostar a notícia dada pela jornalista do O Globo.

O projeto será dirigido pelo cineasta Bruno Barreto, responsável pelo longa de 1997 “O Que É Isso, Companheiro?”. A minissérie será baseada na biografia de Miranda escrita por Ruy Castro e publicada em 2005. O livro dá conta da ascensão da brasileira à fama até sua morte em 1955.

