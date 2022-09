Tata Werneck publica foto criança e web comenta semelhança com a filha: ''Clara Maria todinha!''

Humorista Tata Werneck relembra registro de quando era criança e impressiona os seguidores por semelhança com a herdeira, Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 13h30

Não é dia de TBT, mas a apresentadora Tata Werneck (38) decidiu compartilhar com os seguidores nas redes sociais um momento de sua infância!

Nesta sexta-feira, 16, a humorista publicou foto de quando era criança e surpreendeu a web, que a comparou com a filha, Clara Maria, de 2 aninhos, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti (26).

Na imagem, Tata aparece dentro de uma banheira durante banho de espuma e esbanjou seu bom humor ao legendar a publicação. "Nada como tomar um bom banho de Camomila despejando todos os produtos da sua mãe pra fazer espuma sem ela saber e depois tomar um bom esporro de ervas com lavanda", brincou Tata Werneck no post.

Os seguidores destacaram a semelhança da herdeira com Tata. "Cacá?!! Ops…Tatá", brincou o sogro, João Vitti (54), pai de Rafa. "MEU DEUS, A CLARA MARIA TODINHAAAAAA", "A caaara da Clarinha!", "É o mesmo olhar da Clara Maria", "Como a Clara Maria cresceu rápido", "Linda demais", disseram os internautas.

Confira o clique de Tata Werneck quando era criança:

Rafa Vitti resgata registros em família e se despede de cachorrinho

LUTO! O cachorrinho da família Vitti partiu e o ator Rafael Vitti usou as redes sociais para prestar homenagem ao pet na quarta-feira, 14. O artista, que viveu Davi/Rafael na novela Além da Ilusão, lamentou a morte do dog e compartilhou uma série de fotos e vídeos da família ao lado de Simba. Nas imagens, Rafa aparece fazendo massagem no cachorro, que também surgiu com a herdeira Clara Maria, e seu pai João Vitti. "Viva o Simba!!!! Te amo, amigão. Descanse em paz… agora vai brincar com o Nino lá no céu dos doguinhos. Você mudou a nossa vida pra melhor, uniu ainda mais nossa família. Obrigado por todo amor incondicional que você deu pra gente", escreveu Rafa.

