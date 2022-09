Rafael Vitti resgata registros em família e se despede de cachorrinho: ''Amor incondicional''

Ator Rafael Vitti compartilha momentos em família ao prestar homenagem ao cachorrinho Simba e lamenta morte do animal

LUTO! O cachorrinho da família Vitti partiu e o ator Rafael Vitti (26) usou as redes sociais para prestar homenagem ao pet nesta quarta-feira, 14.

O artista, que viveu Davi/Rafael na novela Além da Ilusão, lamentou a morte do dog e compartilhou uma série de fotos e vídeos da família ao lado de Simba. Nas imagens, Rafa aparece fazendo massagem no cachorro, que também surgiu com a herdeira Clara Maria (2), fruto do casamento do famoso com Tata Werneck (38), e seu pai João Vitti (54).

"Viva o Simba!!!! Te amo, amigão. Descanse em paz… agora vai brincar com o Nino lá no céu dos doguinhos. Você mudou a nossa vida pra melhor, uniu ainda mais nossa família. Obrigado por todo amor incondicional que você deu pra gente", escreveu Rafa Vitti na postagem em seu feed no Instagram.

O irmão de Rafa, Francisco Vitti (25), também homenageou o dog na web: "Simba mudou de plano, partiu para um lugar onde ele vai poder ir à praia todos os dias, comer queijo à vontade, destruir chinelos e nunca mais vai sofrer. Te amo, meu melhor amigo, já já estaremos brincando juntos novamente".

Veja a homenagem de Rafael Vitti para o cachorrinho Simba:

Rafael Vitti diverte ao mostrar como chama atenção de Tata Werneck

Recentemente, Rafael Vitti divertiu a web ao compartilhar uma conversa que teve com a esposa, Tata Werneck. Ele publicou print de uma conversa com a mulher pelo WhatsApp e revelou o truque para fazer a amada responder às mensagens rapidamente. Na imagem, o artista tenta contato com a comediante várias vezes. "Que horas você vai acabar, mô?", perguntou Vitti. Passados 40 minutos, sem resposta de Tata, ele questiona novamente: "Mô, que horas você acha que acaba aí?". Na sequência, após ser ignorado mais uma vez, Rafa mandou: "Mô, tu não sabe o que aconteceu!", como se tivesse alguma coisa para contar. Tata, finalmente, responde o marido: "O que?". O ator deu risada e disse: "Sabia". "Conhece alguém que também é assim? Várias tentativas de contato e nada… mas quando é fofoca responde no mesmo segundo. @tatawerneck te amo, mas essa eu tive que postar", brincou Rafael.

