Francisco Vitti lamenta morte de companheiro canino: "Meu melhor amigo"

Ator Francisco Vitti, irmão de Rafa Vitti, lamenta morte de companheiro canino, Simba, em texto emocionante: ''Te amo''

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 11h33

O ator Francisco Vitti (25), irmão do também ator Rafael Vitti(26), usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para lamentar a morte de um dos pets, Simba.

Nas redes sociais, o cineasta publicou uma foto com o cão idoso, da raça Golden Retriever, e revelou que teve de dizer adeus ao animal, que sempre aparecia com ele nos momentos do cotidiano.

Emocionado, ele deixou uma declaração ao bichinho: "Simba mudou de plano, partiu para um lugar onde ele vai poder ir à praia todos os dias, comer queijo à vontade, destruir chinelos e nunca mais vai sofrer", lamentou ele. "Te amo, meu melhor amigo, já já estaremos brincando juntos novamente", escreveu o famoso na legenda.

Já no Instagram, ele escreveu: "Que em algum momento todo esse vazio deixado seja transformado em alegria. Te amo meu amigão, mal posso esperar pra quando te encontrar novamente você estar com uma meia minha na boca. Até breve", declarou ele.

Francisco Vitti ficou famoso por atuar em duas temporadas seguidas de Malhação: Seu Lugar no Mundo e Pro Dia Nascer Feliz. Além de fazer sucesso nas redes sociais com postagens divertidas.

