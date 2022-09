Rafael Vitti diverte ao mostrar como chama atenção de Tata Werneck

Ator Rafael Vitti compartilha conversa com esposa, Tata Werneck, e brinca ao dizer que quando o assunto é fofoca, a artista responde rápido

Tata é das nossas! O ator Rafael Vitti (26) divertiu os seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma conversa que teve com a esposa, Tata Werneck (38)!

Na noite de domingo, 04, o artista, que viveu Davi/Rafael na novela das seis Além da Ilusão, publicou print de uma conversa com a mulher pelo WhatsApp e revelou o truque para fazer a amada, com quem tem uma filha, Clara Maria (2), responder às mensagens rapidamente.

Na imagem, o artista tenta contato com a comediante várias vezes. "Que horas você vai acabar, mô?", perguntou Vitti. Passados 40 minutos, sem resposta de Tata, ele questiona novamente: "Mô, que horas você acha que acaba aí?".

Na sequência, após ser ignorado mais uma vez, Rafa mandou: "Mô, tu não sabe o que aconteceu!", como se tivesse alguma coisa para contar. Tata, finalmente, responde o marido: "O que?". O ator deu risada e disse: "Sabia".

"Conhece alguém que também é assim? Várias tentativas de contato e nada… mas quando é fofoca responde no mesmo segundo. @tatawerneck te amo, mas essa eu tive que postar", escreveu Rafa ao legendar a publicação, usando a hashtag "quem ama, posta".

Nos comentários, a apresentadora do Lady Night brincou, esbanjando o bom humor: "Você só sabe edificar. Não somos da mesma galera. Te amo".

Recentemente, Tata reagiu ao ver participação de seu irmão, Diego, no Jornal Nacional, da TV Globo.

Rafa Vitti aproveita dia de sol na praia com a filha

Recentemente, Rafa Vitti aproveitou o final de semana com a filha! O ator curtiu o dia ensolarado na praia com a herdeira, Clara Maria, no Rio de Janeiro. O ator e a pequena apareceram dando um mergulho no mar e se divertindo na areia e sentada com o pai assistindo às ondas. Clara esbanjou fofura ao surgir com um maiô rosa, enquanto seu pai exibiu a boa forma ao ser fotografado sem camisa apenas com um short azul e um boné.

