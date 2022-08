Rafa Vitti aproveita dia de sol na praia com a filha

O ator Rafa Vitti curtiu o dia ensolarado em praia no Rio de Janeiro ao lado da filha Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 13h43

Rafa Vitti (26) está aproveitando o final de semana com a filha! Neste sábado, 27, o ator curtiu o dia ensolarado na praia com a filha no Rio de Janeiro.

O ator e a filha Clara Maria (2) apareceram dando um mergulho no mar e se divertindo na areia. A filha de Rafa com a comediante Tatá Werneck (39) ainda apareceu sentada com o pai assistindo às ondas.

Clara esbanjou fofura ao aparecer com um maiô rosa, enquanto seu pai exibiu a boa forma ao ser fotografado sem camisa apenas com um short azul e um boné para completar o visual.

Quem também pegou uma praia nesta manhã, foi a atriz que fez par romântico com Rafa na novela "Além da Ilusão", Larissa Manoela (21). A artista foi vista aos beijos com o namorado André Luiz Frambach (25).

Confira aqui as fotos de Rafa Vitti com a filha na praia!

Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

