Larissa Manoela e André Luiz Frambach são fotografados aos beijos em praia

A atriz Larissa Manoela e seu namorado André Luiz Frambach foram flagrados em clima de romance em praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 12h17

André Luiz Frambach (25) e Larissa Manoela (21) aproveitaram a manhã deste sábado, 26, para curtir uma praia no Rio de Janeiro!

O casal foi fotografado aos beijos no mar e na areia. Além de aproveitarem um mergulho, a atriz de "Além da Ilusão" e o ator de “Cara e Coragem” tomaram sol e ainda se exercitaram ao jogarem “futvôlei”.

A jovem vestia um maiô preto no mar e depois colocou um short bem curto, deixando as pernas à mostra. Já o ator, esbanjou boa forma ao aparecer sem camisa exibindo o abdômen trincado e com um short florido.

Nesta última sexta-feira, 26, o jovem compartilhou em suas redes sociais o reencontro emocionante com a namorada após Larissa voltar da viagem que fez à Itália.

Confira aqui o casal se divertindo na praia!

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Em entrevista para a revista CARAS, Larissa celebrou seu sucesso nas telinhas e no amor, com seu novo namoro.

“Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão. Esse reencontro aconteceu porque houve uma sintonia em tudo o que nós estávamos vivendo individualmente”, afirmou a atriz sobre o namoro.