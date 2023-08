Maraisa exibe barriga negativa ao treinar com o namorado

Cantora Maraisa exibe abdômen seco ao se exercitar na companhia de seu novo namorado; veja

Além de estar apaixonada, a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, está focada na academia. Prova disso foi que nesta terça-feira, 01, a sertaneja uniu o útil ao agradável ao levar seu namorado, o empresário Fernando Mocó, para treinar.

Sem deixar de ver o amado e de se exercitar, ela apareceu fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, em meio sua vida agitada de artista. Usando um look fitness estiloso, Maraisa esbanjou beleza e exibiu sua boa forma.

Inclusive, a musa chamou a atenção ao se gravar e revelar mais uma vez sua barriga torneada. Bem sequinho, o abdômen apareceu com os gominhos marcados. "Começando o dia, agora acordei, vou fazer aquele treininho... já tá suando? Tirando a cachaça do corpo", brincou ela com o namorado.

Ainda nos últimos dias, Maiara e Maraisa surgiram com seus novos namorados em um avião. É bom lembrar que antes de Fernando Mocó, a cantora estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Já Maiara estava solteira desde o fim de seu relacionamento de idas e vindas com Fernando Zor, em abril deste ano.

Nas últimas semanas, Maraisa levou os internautas à loucura ao assumir o novo namorado com um clique em seu feed na rede social. Até então, ela não havia postado uma foto assumindo o relacionamento, apenas stories exibindo momentos românticos e deixando os fãs na dúvida.

Maraisa treina com o namorado; veja:

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, acabou com as suspeitas de estar vivendo um novo romance e assumiu o namoro com o empresário Fernando Mocó. Os dois tornaram pública a relação nas redes sociais ao surgirem colados em um registro, curtindo o clima romântico. Porém, muitos ainda não conhecem o par da artista.

Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono da loja SIM Destribuidora de Peças, que vente itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz , exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores.

Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto. Sua última foto ao lado do filho foi publicada em dezembro de 2020, quando o pequeno completava 4 anos e celebrou com uma festa temática de Hulk, personagem da Marvel.