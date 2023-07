De vestido aberto na lateral, Maraisa chega em show com o namorado

Acompanhada do novo namorado, Maraisa chega em show usando vestido indiscreto

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, foi vista com o novo namorado, o empresário FernandoMocó, chegando ao local onde se apresentaria na noite deste sábado, 22, em São Paulo. Com um copo na mão, ele foi fotografado acompanhando a amada.

Muito simpática, a sertaneja passou pelo lugar sorridente e cumprimentando os fãs. Ela chamou a atenção ao surgir toda produzida e usando um look nada discreto. A famosa roubou a cena ao aparecer novamente com um vestido aberto na lateral.

Usando o modelo verde com um toque aveludado, Maraisa colocou seu corpo malhado para jogo com muito estilo e atitude. Cheio de recortes, o modelo deixou as curvas treinadas da artista em evidência sem perder a classe.

Ainda nos últimos dias, a cantora levou os internautas à loucura ao assumir o novo namorado com um clique em seu feed na rede social. Até então, ela não havia postado uma foto assumindo o relacionamento, apenas stories exibindo momentos românticos e deixando os fãs na dúvida.

Veja as foto de Maraisa chegando a show com o namorado:

Fotos: Araujo/Agnews

É bom lembrar que ela estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não assumiu mais ninguém publicamente.

Saiba quem é o novo namorado de Maraisa; empresário tem um filho

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, acabou com as suspeitas de estar vivendo um novo romance e assumiu o namoro com o empresário Fernando Mocó. Os dois tornaram pública a relação nas redes sociais ao surgirem colados em um registro, curtindo o clima romântico. Porém, muitos ainda não conhecem o par da artista.

Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono da loja SIM Destribuidora de Peças, que vente itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz , exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores.

Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto. Sua última foto ao lado do filho foi publicada em dezembro de 2020, quando o pequeno completava 4 anos e celebrou com uma festa temática de Hulk, personagem da Marvel.