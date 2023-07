Apaixonadas, Maiara e Maraisa surgem em avião com os namorados

Com seus novos namorados, Maiara e Maraisa surgem acompanhados em jatinho

As cantoras Maiara e Maraisa estão com novos namorados. Após assumirem os relacionamentos, as irmãs estão levando seus amados para os shows. Nesta quinta-feira, 27, a dupla então compartilhou um clique com eleitos em um avião.

De look rosa e chapéu, Maiara surgiu ao fundo, ao lado do cunhado, o empresário Fernando Mocó. A sua frente surgiu seu namorado, o cantor Matheus Gabriel. Maraisa então posou a frente de seu companheiro e sentada na poltrona ao lado direito do cunhado.

Ainda no último final de semana, Maraisa surgiu com Fernando Mocó no local onde realizou um show em São Paulo. De vestido todo recortado, a artista esbanjou suas curvas deslumbrantes e fez a aparição em público com o empresário.

É bom lembrar que ela estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não assumiu mais ninguém publicamente. Já Maiara estava solteira desde o fim de seu relacionamento de idas e vindas com Fernando Zor, em abril deste ano.

Quando Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro?

Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro em 19 de junho de 2023. Eles foram alvos de rumores de que estariam se conhecendo melhor há algumas semanas e até passaram o Dia dos Namorados juntos. Porém, eles se assumiram a relação publicamente durante um passeio de balão em Pirinópolis, quando foram vistos trocando beijos e carinhos.

Maiara fez uma live com os fãs durante o passeio e deu um beijo carinhoso no amado. Logo depois, uma foto dos dois trocando outro beijo no balão também viralizou na internet entre os fãs deles.

Nas redes sociais, os fãs torcem pelo novo casal. “Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro.