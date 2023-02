Mais magra, Juju Salimeni revela como perdeu peso: ''Fome mesmo''

Focada no Carnaval, apresentora Juju Salimeni revelou o que fez para eliminar 3 kg rápido

A musa fitness Juju Salimeni (36) apareceu mais magra e revelou o que andou fazendo para perder peso. A famosa também comentou o que a fez querer eliminar 3 kg após ter ficado noiva do empresário, Diogo Basa, no final do ano passado.

Nesta terça-feira, 07, a ex-panicat abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e ao ser questionada sobre estar perdendo medidas para o Carnaval, ela explicou o que fez para dar uma "secada no shape".

"Estou sim, perdi 3 kg! Quero perder medidas, só ficar mais sequinha e com os músculos mais marcados para o Carnaval", contou ela.

Em seguida, Juju recebeu uma pergunta sobre ter foco para fazer isso. "Não tem milagre, nem fórmula secreta! No meu caso, eu tô passando fome mesmo. Tem que diminuir o consumo de calorias diárias e aumentar o gasto calórico, ou seja, comer menos e treinar mais", revelou rindo da situação.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora falou sobre engravidar e revelou se já está fazendo tratamento para isso. Isso porque, por usar hormônios para ficar mais musculosa, ela terá que mudar um pouco o processo para ter seu bebê.

Juju Salimeni fala sobre o uso de anabolizante

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

Musa fitness, a ex-panicat esclareceu e explicou melhor o tratamento que faz para ter um corpo musculoso e sequinho de forma saudável. "Você faz uso de algum tipo de anabolizante?", perguntaram-lhe.

Em seguida, a apresentadora explicou o que faz para ter um corpo escultural e bem volumoso. "Vamos lá: quanto mais informação for divulgada sobre esse assunto, menor será a ignorância. As pessoas precisam saber o que de fato é um anabolizante", começou dizendo.

Juju Salimeni continuou a explicação: "Anabolizante é tudo aquilo que provoca anabolismo, ou seja, a construção de músculos. Portanto, uma simples banana é anabolizante, assim como milhares de alimentos, suplementos e medicamentos".

A ex-panicat então comentou a sua situação. "A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", esclareceu.