Juju Salimeni é surpreendida com pedido de noivado em deserto: ''Disse sim''

Em viagem, Juju Salimeni foi surpreendida por Diogo Basa ao ser pedida em casamento

A apresentadora Juju Salimeni (36) foi surpreendida pelo namorado, o empresário Diogo Basa (27), durante um passeio que fizeram por um deserto nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quinta-feira, 29, ela compartilhou o vídeo em que foi pedida em casamento e impressionou com o momento romântico.

Com um caminho cheio de pétalas vermelhas, a ex-panicat foi levada a uma paisagem com direito a um pôr-do-sol para receber a surpresa do amado. Ajoelhado, o fisiculturista pediu a mão da então namorada.

"Eu te disse SIM pra essa e todas as outras vidas! Te amo meu amor @basa. Estamos noivos", revelou a famosa a novidade em sua rede social.

Com mais de um ano de relacionamento, os pombinhos, que dividem o gosto pela vida fitness, já estavam morando na mansão da apresentadora há alguns meses.

Veja o pedido de noivado de Juju Salimeni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela se banca o namorado e dispara: ''Vida muito confortável''

A apresentadora Juju Salimeni resolveu esclarecer um ponto de seu relacionamento com o empresário, Diogo Basa. Tempos atrás, a famosa abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e acabou sendo questionada sobre sua vida financeira com o amado.

Essa mesma pessoa faz essa mesma pergunta TODA vez que eu abro caixinha de perguntas. Não, eu não banco ele por 2 motivos: primeiro porque eu não sou mulher de bancar homem. Segundo que ele é empresário, atleta e também trabalha com o Instagram, então ele se banca muito bem sozinho", explicou.

"Nenhum dos dois depende do outro financeiramente e graças a Deus podemos ter uma vida muito confortável, dividindo tudo. Uma relação onde não existe dependência financeira é uma das mais genuínas que existe", disparou a famosa.

Recentemente, Juju Salimeni e Diogo Basa fizeram uma viagem para os EUA. Por lá, eles aproveitaram locais badalados de Miami e se divertiram na Disney.