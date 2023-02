Noiva, Juju Salimeni fala sobre gravidez: ''Mudei nada''

Apresentadora Juju Salimeni contou quando começará tratamento para ter seu primeiro bebê

A apresentadora Juju Salimeni (36) recentemente comentou que tem planos de engravidar de seu noivo, o empresário Diogo Basa. Após ficarem noivos, a ex-panicat revelou que em breve pretende ter seu primeiro bebê com o fisiculturista.

Como já falado algumas vezes em sua rede social e em entrevistas, a musa fitness faz tratamento com hormônios para ter um corpo com músculos volumosos. Segundo ela, no momento em que decidir engravidar precisará fazer alguns ajustes.

Causando curiosidade de quando isso irá acontecer, Juju Salimeni recebeu uma pergunta de uma pessoa sobre o assunto. A famosa foi questionada sobre já ter iniciado o processo para engravidar. "Como está a mudança do tratamento pra engravidar?", perguntaram.

A apresentadora então revelou que ainda não começou. "Ainda não mudei nada, só vou começar a mudança hormonal depois do Carnaval", disse.

No final de dezembro do ano passado, a artista foi surpreendida durante a viagem que fez para os Emirados dos Árabes. No deserto, o amado a pediu em casamento com uma produção especial. O anel escolhido para o compromisso foi uma joia milionária de R$ 300 mil.

Juju Salimeni fala sobre o uso de anabolizante: ''Faço acompanhamento''

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

Musa fitness, a ex-panicat esclareceu e explicou melhor o tratamento que faz para ter um corpo musculoso e sequinho de forma saudável. "Você faz uso de algum tipo de anabolizante?", perguntaram-lhe.

Em seguida, a apresentadora explicou o que faz para ter um corpo escultural e bem volumoso. "Vamos lá: quanto mais informação for divulgada sobre esse assunto, menor será a ignorância. As pessoas precisam saber o que de fato é um anabolizante", começou dizendo.

Juju Salimeni continuou a explicação: "Anabolizante é tudo aquilo que provoca anabolismo, ou seja, a construção de músculos. Portanto, uma simples banana é anabolizante, assim como milhares de alimentos, suplementos e medicamentos".

A ex-panicat então comentou a sua situação. "A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", esclareceu.