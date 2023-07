Lore Improta mostra como está seu corpo após um ano e meio do nascimento da filha: 'Gostando'

Sem dieta, Lore Improta mostra como está seu corpo após nascimento da filha; veja

A dançarina Lore Improta mostrou como está o seu corpo após o nascimento de sua filha com o cantor Léo Santana, Liz, de um ano em meio. Em sua rede social, ela compartilhou um vídeo treinando e falou sobre estar em uma e suas melhores fases.

Dono de um corpo sarado e bem definido, a famosa revelou que não faz dietas, por gostar de comer o que deseja, mas que não abre mão de se exercitar com frequência. Usando shortinhos e top, a loira mostrou como está sua forma física atual e comentou que está gostando de como está, mesmo após a gestação.

"Praticamente 1 ano e meio depois de ter tido Liz chego em uma das fases do meu corpo que mais tô gostando. Amamentei por 5 meses. Tenho muitas alergias, principalmente a ovo. Não como carne vermelha desde muito pequena porque não gosto. Suplementar proteína pra mim é necessário, só que tenho alergia a leite. Não sou adepta a dieta. Não faço. Como o que gosto. Mas, treino todos os dias porque me faz bem, tanto para o corpo, como para a minha mente. (Inclusive aos domingos)", contou um pouco de sua rotina.

A esposa de Léo Santana falou mais de seus hábitos."Bebo bastante água. Pratico a gratidão diária e vou em busca da minha felicidade. Não tem como o resultado não chegar. Bora, que agora a brincadeira ficou séria. Carnaval que me aguarde", contou que já está se preparando para a folia do próximo ano.

Nas últimas semanas, Lore Improta sofreu um acidente envolvendo seu carro. Após sangrar muito e parar no hospital, a artista se mostrou recuperada a ponto de voltar para seus treinos de forma leve.

A dançarina Lore Improta (29) revelou ter sido diagnosticada com Baby Blues, um transtorno emocional que pode acometer mulheres no período pós-parto. Em conversa ao Vênus Podcast, a artista afirmou que, após o nascimento de sua filhaLiz, em 2021, ela se sentiu "muito fragilizada, muito mal".

Lore Improta não é a única mãe a passar pelo processo no pós-parto . Segundo Luana Galleano Mello, coordenadora do curso de psicologia na faculdade Anhanguera, a reação é bastante comum para muitas mulheres, já que a gravidez é um período repleto de mudanças, que tangem as partes físicas e emocionais do corpo feminino.

É comum que gestantes se sintam ansiosas, estressadas e tristes durante o período. A profissional afirma ser importante ter o acompanhamento psicológico durante o período gestacional, já que a prática ajuda as futuras mães a desenvolverem uma rede de apoio sólida, com pessoas que ajudarão no pós-parto e durante a gravidez também.

"As mulheres precisam se sentir confortáveis para compartilhar seus medos e inseguranças com o terapeuta e pessoas ao seu redor, o que oferecerá a ela um espaço seguro e acolhedor para que possa expressar suas emoções sem julgamento e que as acolham para além da gravidez", acrescenta a professora.

