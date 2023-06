Lore Improta resgata vídeo de quando era criança: ''Será que Liz puxou a quem?''

Dançarina Lore Improta, mulher de Léo Santana, encanta a web ao postar vídeo dançando e faz comparação com a filha, a pequena Liz

Aproveitando o dia de TBT na última quinta-feira, 29, a dançarina Lore Improta, mulher do cantor Léo Santana, encheu seu feed de amor ao publicar um vídeo antigo em que aparece ainda criança!

Na publicação em seu perfil no Instagram, a loira aparece novinha mostrando que sempre teve uma conexão forte com a dança e esbanjou fofura com as imagens. Na sequência, ela recriou o momento ao som da música Paquerei do grupo É O Tchan.

Ao legendar o post, Lore ainda se comparou com a filha, a pequena Liz, de dois anos, que chama atenção na web pela simpatia e o gingado. "A dança tá comigo desde criança. Será que Liz puxou a quem? Kakakak Um #TBT especial pra relembrar as jogadas de cabelo ao som do Tchan!", disse a famosa.

Nos comentários, os seguidores destacaram a semelhança de Liz com o pai e a mãe. "Coisa mais linda da vida!", elogiou Ivete Sangalo. "Ahhhhh amiga, que lindeza", disse Scheila Carvalho. "Liz pode até ser a cara do pai, mas e o gingado?? Da mamãe, clarooo", "O rosto do papai, mas a energia da mãe", "Lilica é toda a mamãe dela", compararam.

Confira o vídeo de Lore Improta criança:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta choca fãs ao posar com Gilberto Gil e Preta Gil

Na terça-feira, 27, Lore Improta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto estrelada. A influenciadora surgiu ao lado de Gilberto Gil para celebrar o aniversário de 81 anos do cantor.

O aniversário de Gil foi celebrado no último dia 26 em Salvador. Lorena compareceu ao evento e ainda posou ao lado de Preta Gil e Ivete Sangalo.

“Vida longa, saúde, e muito amor Gilberto Gil. Noite mais do que especial”, escreveu a dançarina na legenda da publicação. Nos comentários, o cantor e marido de Lore, Leo Santana gostou da foto e comentou com emojis apaixonados.