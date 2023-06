Lore Improta leva pontos no rosto após acidente doméstico

Influenciadora Lore Improta sofre acidente com carro e precisa de atendimento médico

Que perigo! Na tarde desta segunda-feira, 19, a dançarina e influenciadora digital Lore Improta levou um susto e tanto. A mulher do cantor Léo Santana contou em suas redes sociais que precisou levar pontos em seu rosto depois de sofrer um pequeno acidente doméstico envolvendo a porta de seu carro.

Usando os stories de seu perfil oficial no Instagram, Lore explicou que estava no carro acompanhada de sua filha, Liz, quando foi fechar a porta do automóvel e acabou deixando ela escapar, fazendo com que batesse em sua testa, um pouco acima de sua sobrancelha.

“Eu quase desmaiei e sigo me tremendo. Eu fui fechar a porta do carro, a quina foi na minha testa. Sangue para todo o lado, sangue para todo mundo, sangue para todos nós. Eu quase caio dura no chão. Graças a Deus uma pessoa que trabalha comigo me salvou e estancou o sangue, fez curativo e me deu sal”, explicou a dançarina.

Assim, Lore foi ao hospital para poder receber atendimento médico, retornando às suas redes sociais para tranquilizar os internautas. “Galera, não bati a cabeça não. Está tudo bem, foi só a quina da porta do meu carro que bateu. Gente, mas foi tanto sangue, porque a região da nossa cabeça tem muito vazinho né. Mas foi muito sangue, estou com a saia cheia de sangue”, contou.

“Eu estava saindo para comprar um açaí, e estava muita chuva em Salvador na hora. E aí a pessoa que trabalha comigo estava segurando a sombrinha que é preta, e a porta do meu carro é preta. Eu achei que era a sombrinha, e na verdade era a quina da porta do meu carro, e foi aí que PAH na minha testa”, explicou Lore.

Durante o relato, a dançarina ainda revelou que Liz estava presente no momento, que foi o que mais a preocupou. “Sangrou muito, e Liz estava no carro. Eu acho que fiquei muito agoniada dela ver a cena. E ela ficava: ‘Mamãe, dodói. Mamãe, dodoi”, e queria vir pra mim, e eu passando mal. Acho que foi essa a pior situação de todas, porque eu não conseguia responder”, disse.

Lore Improta no hospital - Créditos: Reprodução / Instagram

