Lore Improta desabafa sobre dificuldades no pós-parto: “Chorava por tudo”

Lore Improta relembra momento delicado após nascimento da primeira filha, Liz, fruto do relacionamento com Léo Santana

A dançarina Lore Improta (29) revelou que enfrentou algumas dificuldades após o nascimento da primeira filha, Liz (1), em setembro de 2021. A esposa do cantor Léo Santana (35) abriu o coração sobre o 'baby blues', um transtorno emocional que afeta mulheres no pós-parto por conta das alterações hormonais.

Lore fez a revelação durante um bate-papo com o podcast Vênus. Além de desabafar sobre alguns desafios da gravidez, como sua autoestima, ela confessou que se sentiu "muito fragilizada" após o nascimento da primogênita e que esperava que o processo após o parto fosse mais fácil: “Vou parir e vou tá linda, no sentido de tudo maravilhoso”, disse.

Mas Lore revelou que suas expectativas foram quebradas: “Basicamente eu chorava por tudo, não tinha o porque de eu está chorando, minha família estava comigo, minha filha estava com saúde, meu marido estava do meu lado, nada me faltava, tinha tudo, e eu entrava numa cobrança, do tipo nada está me faltando… por que estou chorando?”, a dançarina desabafou sobre o momento difícil.

“Você ainda se culpa por estar chorando, de estar triste, se sentindo mal, e você não consegue identificar o porquê. Pelo menos comigo foi assim.", a dançarina completou e contou que procurou entender os motivos quando o período passou: “Eu fiquei: 'caramba, por que que eu tive aquilo tendo tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo?”, ela se questionou.

Lore finalizou o assunto contando que buscou ajuda na numerologia: “E aí eu fui no numerólogo e ele falou assim: 'Lore, você é muito da liberdade, você se viu numa situação onde uma pessoa estava dependendo de você 100%, que você não sabia mais como seria sua vida dali pra frente, tudo era muito novo'”, ela concluiu.

