Lore Improta conta situação com Leo Santana e outra mulher e desabafa: "Me subiu um ódio"

Lore Improta contou como lida com o desrepeito das mulheres com o marido, cantor Leo Santana

A influenciadora e dançarina Lore Improta falou sobre o desrespeito de outras mulheres com ela em relação ao marido Leo Santana.

A loira começou falando que tem muita confiança em si e no relacionamento com o marido e confessou que o que realmente a irrita é o desrespeito das mulheres, que ignoram o fato dele ser comprometido.

"Eu estava conversando com ele, inclusive, essa semana, em uma roda de amigos e falei: ‘Leo, não é sobre ciúmes, é sobre a questão do respeito. Eu sou sua mulher e estou do seu lado, isso precisa respeitado'", afirmou no Vênus Podcast.

"Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto, você é lindo mesmo e que massa que ela queira uma foto contigo. Para mim não é o problema e ele falou: ‘É, eu sei’’’, disse ela, comentando que pediu que ele se colocasse no lugar dela e ele achou terrível pensar em homens a elogiando com malícia.

Ela então contou sobre uma situação que viveu: "A gente estava viajando e tinha umas mulheres no hotel, bebendo, ai eu passei com ele, meu pai, minha assessora e minha filha, ai elas gritaram o nome dele, o que é normal, mas uma delas levantou muito alterada, bêbada e disparou venha pra cá, seu lindo, maravilhoso, gostoso e não sei o que’.. Cara, me subiu um ódio".

"A mulher dele está aqui também, tá enxergando que estou aqui? Tipo assim: ‘Me respeita, entendeu?’ Isso me deixa p* da vida e eu não tolero. Se eu deixo passar uma situação dessa, vai querer fazer o quê? Eu não sou abestalhada,entendeu?", disse Improta, afirmando que ela sabe reconhecer uma fã que chega beijando e abraçando na empolgação e pessoas com a intenção ruim, que não a respeitam.

Veja vídeo: