Kelly Key mostra abdômen trincado em dia de treino na academia; veja as fotos

Kelly Key volta a mostrar abdômen trincado, resultado da dedicação aos treinos na academia

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 10h34

A cantora e musa fitness Kelly Key (39) decidiu dividir com os seguidores de seu perfil no Instagram um momento do treino dela na academia, desta quarta-feira, 26. Ela voltou a impressionar por conta do abdômen definido, um tanquinho trincadíssimo.

No vídeo, Kelly - que é mãe de três: Suzanna (21), Jaime Vitor (17), e Artur (05), aparece com um look fitness que consiste num top preto, luvas próprias para a prática de exercícios físicos e um shorts amarelo com listras. A estrela deixou o abdômen sarado à mostra, assim como a coxa e a panturrilha, torneadas.

Kelly Key mostra tanquinho saradíssimo. Foto: Reprodução/Instagram

Em julho, Kelly e o marido, o empresário Mico Freitas (41), com quem é casada desde 2004, mostraram os corpos sarados na piscina e conquistaram muitos elogios de seguidores.

"Um lindo dia de sol", escreveu a cantora e influencer, que ainda postou clique de bruços à beira da piscina, mostrando a silhueta bronzeada no melhor estilo sereia. "O salva-vidas da Kelly está do lado, preparado. Vai que ela se afoga!", brincou Mico.

Pendurada, Kelly Key choca ao exibir corpaço sarado em exercício sofrido

Kelly Key começou o último dia 18, esbanjando boa forma e muita energia em sua rede social. Gravada pelo marido, ela surgiu fazendo um exercício difícil para o abdômen.

No vídeo compartilhado pela loira, Kelly exibiu seu tanquinho com vários gominhos e mostrou que pega bastante pesado para mantê-lo. Pendurada, a artista surgiu trabalhando a barriga ao subir as pernas contraindo a região.

"Quem mais!? No Stiff então… Nem se fala", brincou Kelly Key ao colocar um áudio falando que estava doendo as mãos de se segurar na barra.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com as curvas torneadas da musa e sua força. "Perfeita", elogiaram os fãs. "Uau que linda", exclamaram outros.