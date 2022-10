Pendurada, Kelly Key choca ao exibir corpaço sarado em exercício sofrido: ''Perfeita''

Cantora Kelly Key esbanjou curvas musculosas na academia e impressionou os fãs com gominhos da barriga

A cantora Kelly Key (39) começou o dia nesta terça-feira, 18, esbanjando boa forma e muita energia em sua rede social. Gravada pelo marido, o empresário, Mico Freitas, ela surgiu fazendo um exercício difícil para o abdômen.

No vídeo compartilhado pela loira, ela exibiu seu tanquinho com vários gominhos e mostrou que pega bastante pesado para mantê-lo. Pendurada, a artista surgiu trabalhando a barriga ao subir as pernas contraindo a região.

"Quem mais!? No Stiff então… Nem se fala", brincou Kelly Key ao colocar um áudio falando que estava doendo as mãos de se segurar na barra.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com as curvas torneadas da musa e sua força. "Perfeita", elogiaram os fãs. "Uau que linda", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Kelly Key elevou a temperatura ao compartilhar um clique de biquíni em seu feed do Instagram. De costas, ela ostentou seu bumbum empinado e chocou com tanta beleza.

Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado

A cantora Kelly Key contou recentemente detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou realizar uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up e comemorou o resultado.

