De costas, Kelly Key posa de biquíni e eleva a temperatura da web: ''Sereia''

Kelly Key ostentou o corpaço sarado em fotos de biquíni na praia durante as férias em família

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 12h20

Kelly Key (39) chamou a atenção dos seguidores neste sábado, 15, ao compartilhar fotos do final de semana em família. De biquíni, a cantora roubou a cena ao exibir o corpaço.

Dona de curvas impecáveis, a artista posou de costas e exibiu o bumbum e as pernas saradas com um biquíni sem alça estampado e fio dental preto.

"De hoje", escreveu ela na legenda da publicação, que também contou com fotos do caçula e do marido.

"Uma mulher perfeita é uma mulher perfeita!", disparou uma seguidora; "O corpo dos sonhos", disse outra; "As costas não dói? Por carregar tanta perfeição", comentou uma terceira; "Em forma sempre né? Baba baby", declarou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

KELLY KEY EXIBE PERNAS MUSCULOSAS

A cantora Kelly Key (39) elevou a temperatura das redes sociais ao exibir suas pernas musculosas em uma nova foto. A musa apareceu com camiseta e shorts justo ao posar após o treino e suas pernas grossas roubaram a cena. Nas imagens, a estrela surgiu com os músculos das coxas em evidência e comentou sobre a sua rotina saudável para manter a boa forma. "Poxa que coxa. Alimentação é tudo!!!! Não adianta nada pegar pesado na academia por quase 2h se no restante do dia você não se dedicar também na alimentação!", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!