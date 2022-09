Juju Salimeni revela se o seu bumbum é original: ''Óbvio que não''

Apresentadora Juju Salimeni revelou como construiu seu bumbum atual ao longo do tempo

Redação Publicado em 06/09/2022, às 07h56

A apresentadora Juju Salimeni (35) fez revelações sobre seu corpo ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social. Nesta segunda-feira, 05, ela resolveu responder a alguns questionamentos dos internautas e acabou comentando sobre o seu bumbum ser original ou não.

Ao ser questionada se o seus glúteos são "originais de fábrica", a musa fitness logo negou que não e explicou claramente o motivo.

"Original de fábrica, óbvio que não né?", deu risada e esclareceu. "Não nasci com essa bunda, construí com 20 anos de treino, suplementos e bioestimuladores", falou.

Para responder à pergunta, a ex-panicat colocou um clique exibindo seu bumbum empinado e bem turbinado. De body fio dental bem fininho, ela surgiu arrasadora na foto de costas.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas nesta terça-feira, 30, e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

É bom lembrar que recentemente, em uma entrevista para o PODDELAS, Juju Salimeni comentou que para ficar grávida teria que mexer em seus hormônios, já que atualmente seu quadro não é o mais adequado para ter uma gestação por ser mais focado no estético musculoso.

