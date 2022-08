Gracyanne Barbosa faz novo vídeo ousado e choca ao abrir pernas na barra de pole dance

Após vídeo de alongamento viralizado, Gracyanne Barbosa mostrou toda sua flexibilidade ao fazer pole dance

O alongamento de Gracyanne Barbosa (38) está dando o que falar nos últimos dias. Após compartilhar um vídeo escancarando as pernas de cabeça para baixo, a musa fitness deu um show de flexibilidade em um novo vídeo publicado nesta quarta-feira, 17.

Dessa vez, a esposa do cantor Belo (48) apareceu fazendo pole dance e usou a barra para se pendurar. Abrindo as pernas e se enroscando no objeto de forma deslumbrante, Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir seu corpaço volumoso em ação.

Com leveza, a famosa ostentou seu corpaço sarado na barra. "Aquela aula de pole perfeita, deixei o áudio pra vocês ouvirem como a @robertamartinsa é maravilhosa, acredita mais em mim que eu mesma . Gratidão Ro", disse ela para a professora.

Nos comentários do vídeo, os internautas ficaram admirados com a habilidade da musa fitness. "Perfeição", definiram ela. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa desabafou e revelou que tinha vergonha de fazer pole dance. Por ter um corpo musculoso e receber muitas críticas, ela comentou que demorou para acreditar em si mesma e desenvolver a confiança necessária para continuar persistindo na prática.

Belo e outros famosos comentam o vídeo ousado de Gracyanne Barbosa

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa viralizou com o seu vídeo ousado de alongamento de ponta cabeça. Após a repercussão do registro, o esposo dela, o cantor Belo, resolveu se pronunciar e deu sua opinião falando que aquilo "é prejuízo".

O apresentador Otaviano Costa (48) se arriscou e resolveu reproduzir o vídeo. Já Marcos Mion (43) fez um comentário inusitado sobre o feito da musa fitness e intrigou a todos com o seu questionamento sobre o alongamento dela.

Após muitos comentários, a famosa se pronunciou. “Ri demais com os vídeos, memes, pessoas no meio artístico postando e comentando. Não esperava essa repercussão toda já que toda semana publico as aulas. O que gostei nisso tudo é que muitas pessoas me enviaram mensagens pedindo dicas para flexibilidade. É bom saber que de alguma forma eu motivei”, comentou para o jornalista Lucas Pasin.

