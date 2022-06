Gracyanne Barbosa fala sobre insegurança no pole dance: ''Muito musculosa''

Musa fitness, Gracyanne Barbosa fez desabafado sobre críticas que recebia sobre fazer pole dance

Dona de um corpo musculoso, Gracyanne Barbosa (38) recebeu críticas sobre seu shape em relação ao pole dance.

Nesta quinta-feira, 2, a famosa compartilhou um vídeo fazendo a atividade na barra de forma deslumbrante e falou sobre o preconceito que já sofreu por ter bastante massa magra.

"Antes quando eu ia postar um vídeo de pole, pensava, analisava, ficava insegura, me lembrava das coisas que ouvi quando comecei como por exemplo: “muito musculosa pra fazer pole” ou “nunca vai conseguir fazer os movimentos com esse corpo” e o pior seu corpo não combina", contou o que já escutou.

"Mas peguei tudo que ouvi e coloquei numa caixinha que não me acrescenta em nada, então eu não a acesso (ou seja liguei o Fo.. se. Claro que tenho muito o que evoluir, mas procuro me divertir, dançar, curtir o momento e o aprendizado sem julgar tanto os “defeitos”. E ainda tenho a sorte de aprender com profissionais incríveis como a @robertamartinsa, que além de ter uma didática maravilhosa, é aquele tipo de pessoa que te joga pra cima. Sou pura gratidão, Ro", escreveu ela.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa ficou ao chocada ao ver que já passou dos 85 kg. Após se pesar na balança, ela contou o que aconteceu para o aumento se realizar.

