Gracyanne Barbosa abre parte íntima no limite e chama a atenção: 'Jeitinhos de rasgar'

Em alongamento intenso, Gracyanne Barbosa abre pernas e bumbum com facilidade em pose ousada

A musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou mais uma vez seu alongamento impressionante. Nesta terça-feira, 27, a famosa compartilhou em seus stories um registros se esticando no chão e chocou com a posição atingida.

Deitada com as pernas abertas no limite, a esposa do cantor Belo surgiu aquecendo os membros inferiores e principalmente a virilha. Usando um look mínimo, a influenciadora ainda chamou a atenção ao deixar seus músculos à mostra.

Concentrada para atingir o alongamento máximo, Gracyanne Barbosa apareceu em silêncio e escreveu o que estava sentindo no momento de esforço. "E todos os jeitinhos de rasgar", falou ela ao colocar carinhas suando.

Ainda nos últimos dias, a artista deu o que falar ao recordar um clique ousado de um ensaio na praia. Vestindo um biquíni mínimo, a esposa de Belo exibiu seu corpaço musculoso ao posar de quatro na beira do mar.

Gracyanne Barbosa fala sobre detenção do enteado e batata doce azeda: 'Polêmica'

A influenciadora Gracyanne Barbosa resolveu se pronunciar sobre alguns acontecimentos envolvendo seu nome na rede social. Primeiro, a esposa do cantor Belo falou sobre a detenção do enteado e depois acabou esclarecendo o vídeo em que apareceu fazendo um truque para comer batata-doce azeda.

A famosa então questionou o motivo de que as pessoas a cobraram para falar sobre o ocorrido com o filho do marido, o enteado Arthur Paulo Vieira, detido de uma rodoviária no Rio de Janeiro ao ser flagrado com uma pequena quantidade de drogas.

"Estão pedindo pra eu me pronunciar sobre ontem, o acontecido com o meu enteado. Mas porque tenho que me pronunciar? Ele tem 31 anos, é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem, sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é!", começou dizendo.

E continuou: "Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, tentando entender porque/pra que, mas paro pra pensar e vejo que essas atitudes dizem mais sobre as próprias pessoas do que sobre quem eles querem falar".

Em seguida, a musa fitness explicou seu vídeo comendo batata-doce azeda. "Eu já mostrei aqui outras vezes! Não sei porque dessa vez gerou tanta polêmica. Recebi muitas mensagens, de quem faz dieta e também já fez isso muitas vezes, em mim nunca fez mal nenhum! O que me faz mal é comer comida de rua, com ingredientes que não sou acostumada, modo de preparo diferente", esclareceu.

Gracyanne Barbosa então se retratou: "Peço desculpas se de alguma maneira "influenciei errado", apenas postei aquilo que sou e vivo há tantos anos, sem intenção nenhuma de prejudicar alguém. Sei da minha responsabilidade nas redes sociais, por isso sempre falo para tomar cuiado em repetir o que o que o outro faz, adaptar as coisas na sua realidade, fazer do seu jeito e buscar auxílio de profissionais".

Por fim, a esposa do cantor Belo mandou um recado. "E pra galera aí que vive com pedras nas mãos pra atacar, cuidado hein, o que desejamos para os outros volta para nós mesmos! Sou feliz com meu estilo de vida", declarou.