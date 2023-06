Gente? Gracyanne Barbosa revela truque para comer marmita estragada: “Fica mara”

Musa fitness Gracyanne Barbosa encontra marmita com comida estragada e revela segredo perigoso para devorar tudo

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais no último sábado, 10, para revelar um truque pra lá de inusitado e super perigoso. É que a esposa do cantor Belo encontrou uma marmita estragada e comeu mesmo assim, após adicionar um ingrediente “secreto” para mascarar o sabor azedo.

A revelação aconteceu no stories do Instagram. Em meio a rotina corrida, Gracyanne abriu a marmita estragada dentro do carro e decidiu arriscar: "Aí a batata doce azedou. O que a gente faz? Enche de canela. Enche mesmo, que aí não dá para sentir o gosto de azedo, fica mara", a morena confessou enquanto dava risada.

Na legenda, Gracyanne reforçou a dica: “Tá azedo, enche de canela”. Mas o truque compartilhado pela musa pode oferecer riscos sérios para a saúde, como uma intoxicação alimentar, que ocorre quando a comida já está contaminada por bactérias. O ideal é consumir os alimentos frescos, respeitar a validade e se certificar de que eles não estão estragados.

Gracyanne Barbosa come marmita com comida estragada - Reprodução/Instagram

Embora tenha comido a marmita estragada, Gracyanne Barbosa possui uma alimentação extremamente regrada para manter o corpão sarado em dia. A musa já chegou a revelar que consome cerca de 40 ovos por dia em diferentes receitas para ganhar proteína e favorecer a massa muscular. Além disso, ela tem uma rotina intensa de treinos e compartilha os detalhes nas redes soicias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa exibe a virilha sarada ao rebolar em novo vídeo:

No último sábado, 10, Gracyanne Barbosa exibiu os resultados de sua intensa rotina de treinos, além de sua alimentação regrada. A musa fitness publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece fazendo uma dancinha popular, mas a virilha mega sarada da morena acabou roubando os holofotes no registro ousado. Confira!