De biquíni tamanho PP, Gracyanne Barbosa exibe a virilha sarada ao rebolar em novo vídeo

Gracyanne Barbosa esconde apenas o essencial ao usar biquíni fininho e minúsculo ao gravar vídeo de dancinha nas redes sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 10, ao compartilhar um novo vídeo de dancinha no Instagram. A beldade apareceu rebolando ao lado de um amigo enquanto curtia um dia ensolarado na praia. No entanto, o corpaço escultural dela roubou a cena.

Nas imagens, ela surgiu com um biquíni branco tamanho PP e estilo fio-dental. O modelito destacou a boa forma sarada dela, seus músculos definidos e a barriga de trincada. Ela surgiu dançando e fazendo a coreografia com um sorrisão no rosto.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Essa mulher é uma falta de respeito de tão linda”, afirmou um seguidor. “Parece uma escultura”, declarou outro. “É muito perfeita”, comentou mais um. “Que deusa”, disse outro.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa segue uma rotina intensa de treinos. Ela vai à academia diariamente para levar peso e fazer alongamento nos seus músculos definidos. Além disso, ela segue uma alimentação regrada, com direito a muitos ovos e batata doce.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa curte dia na praia com o marido

A musa fitness Gracyanne Barbosa aproveitou um dia tranquilo para passear com o marido, o cantor Belo, e os cachorros da família. Eles foram curtir uma caminhada na areia de uma praia no Rio de Janeiro e esbanjaram sintonia.

Nas fotos inéditas, Gracyanne e Belo apareceram trocando carinhos enquanto cuidavam dos seus cachorros durante o passeio. “Domingo perfeito de amor”, disse ela na legenda.

Nos comentários do post, os admiradores elogiaram a família deles. “Só tenho amor por vocês dois”, disse um fã. “A família mais linda do Instagram”, declarou outro. “Todos lindos e maravilhosos”, comentou mais um.