Filho do cantor Belo foi detido em uma rodoviária no Rio de Janeiro

Polícia Militar aborda o filho do cantor Belo para revista e ele é detido

Um dos filhos do cantor Belo, Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi detido pela polícia militar do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 13. De acordo com o site G1, o rapaz estava na Rodoviária Novo Rio quando os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha com ele.

A polícia encontrou a substância durante uma revista ao perceberem que ele estava nervoso. O jovem foi levado para a 4ª DP. Por enquanto, ainda não foram reveladas mais informações sobre o caso.

Vale lembrar que uma filha de Belo, Isadora, também já foi alvo de uma ação da polícia. Ela foi investigada como suspeita de participar de um golpe de meios eletrônicos.

Vale lembrar que Belo tem quatro filhos, Arthur, Ingrid, Paula e Isadora. Todos são frutos do relacionamento dele com Elisa Silva, com quem ele foi casado entre 1991 e 1997.

Belo recebe homenagem de Gracyanne Barbosa na TV

No Dominagão com Huck, o cantor Belo recebeu a visita da esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa, que roubou a cena ao trocar beijos apaixonados com o marido no palco e elogiá-lo. Ela relembrou uma história curiosa sobre o casamento deles. Gracyanne contou que os dois quase não se casaram porque ele não queria dançar durante a festa de casamento. “Ele dançou obrigado. Eu falei: 'se não dançar, eu não vou dançar'”, disse ela, que contou que ele aceitou dançar por alguns minutos. E ele concordou: “É verdade”.

Além disso, ela elogiou o esforço do maridão para participar da Dança dos Famosos. “Quero aproveitar para agradecer. Ele me ensina muitas coisas, a importância do amor, da dedicação para a outra pessoa. Ele é realmente tudo o que ele canta. A dança para ele era muito distante. Quando ele aceitou o convite, ele está me ensinando que ele é capaz de fazer qualquer coisa que quiser com o coração. Eu sei o quanto ele está sendo resiliente e com dedicação”, contou.

Por fim, ela comentou: “Eu te amo de verdade, você é incrível”. Então, os dois trocaram um beijão apaixonado na frente das câmeras.