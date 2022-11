Graciele Lacerda sobe na balança e revela perda de peso em 4 dias: ''Alimentação é tudo''

Musa fitness, Graciele Lacerda revelou seu peso na balança e se impressionou ao diminuir o número em dias

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 10h04

A musa fitness Graciele Lacerda (42) revelou qual é o seu peso atual. Nesta quinta-feira, 03, a noiva do cantor Zezé Di Camargo (60) subiu na balança e mostrou o número que apareceu no momento.

Após passar uns dias na fazendo furando um pouco de seu plano alimentar mais balanceado, a influenciadora voltou para São Paulo, para seu triplex luxuoso, e retomou seus hábitos saudáveis. O resultado acabou refletindo rapidamente na balança.

Em menos de uma semana depois de bater os 66 kg, Graciele Lacerda acabou perdendo um pouco de peso e comentou sobre a situação em seus stories.

"Com 4 dias de estratégia @eduqueseupesosai do 66 kg quando voltei da fazenda e estou com 64,3 kg. Alimentação é tudo", comentou ela com alegria.

Ainda recentemente, a noiva do cantor já havia revelado que pesa cerca de 65 kg e que tem 1,67 de altura. Com um clique de biquíni de parar tudo, ela falou a informação e impressionou com suas curvas esculturais.

Zezé Di Camargo descarta interesse financeiro de Graciele Lacerda em sua fortuna

O cantor Zezé Di Camargo na entrevista sincera que deu para o jornalista Leo Dias. Ao chegar no assunto sobre seu relacionamento atual, o artista se mostrou muito apaixonado e decidido. Ele ainda comentou que a musa fitness está quase ganhando como ele com seu trabalho de influenciadora.

"Já tá quase igual eu, juro, primeira coisa que fez comigo, ela pediu que 'faz a vasectomia pra não ter um filho', ai quando a gente decidiu morar junto 'eu quero assinar um documento de união estável', então se terminasse hoje, da minha parte nada", contou ele

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!