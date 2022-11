De top e calça de ginástica, Ana Furtado surpreende ao revelar curvas bem saradas: ''Maravilhosa''

Aos 49 anos, apresentadora Ana Furtado esbanjou boa forma ao surgir de look fitness com barriga de fora

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 11h38

A apresentadora Ana Furtado (49) mostrou mais uma vez em sua rede social que está com tudo em cima e muita disposição! Nesta segunda-feira, 21, a famosa começou a semana esbanjando boa forma ao fazer uma selfie de look de ginástica e chamou a atenção.

No registro, a esposa do diretor global Boninho (60) apareceu em frente ao espelho do elevador pronta para ir treinar com muito estilo. Usando top preto e calça fitness estampada, ela roubou a cena ao esbanjar suas curvas saradas na combinação descolada.

"Dica de pré-treino: deixe aquele seu look favorito de ginástica preparado ao lado da cama na noite anterior. Quando acordar, é só vestir… e vai! Só vai! Vai que dá! Boa semana pra gente", disse Ana Furtado sua dica para não desistir de treinar.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a boa forma da artista. "Maravilhosa", elogiaram a ex-global. "Amei a calça", aprovaram outros o look.

Ainda nos últimos dias, Ana Furtado mostrou como aproveita sua vida sem trabalho fixo. De biquíni sem alça, ela não perdeu tempo e foi para o sol renovar o bronzeado tomando um de seus drinks.

Ana Furtado mostra a filha de 15 anos usando o seu vestido: ''Perdi pra sempre''

A apresentadora Ana Furtado mostrou em sua rede social alguns cliques de sua filha com Boninho, a jovem Isabella Furtado (15), toda estilosa.

Usando um vestido preto, a adolescente fez poses para as fotos feitas pela mãe, que contou que a peça foi retirada de seu armário pela herdeira. A ex-global então comentou que ultimamente está perdendo algumas roupas para a garota.

"Quando sua filha começa a pegar roupas "emprestadas" no seu guarda-roupa. Sim, eu já sei que nunca mais vejo esse vestido no meu armário de novo! Perdi meu @alexandermcqueen pra sempre. Mas perdi feliz, com gosto!", comentou Ana Furtado sobre estar feliz por ter suas grifadas "roubadas" pela filha.

