De biquíni sem alça, Ana Furtado surge plena tomando drink: ''Um brinde''

Apresentadora Ana Furtado esbanjou beleza ao fazer selfie tomando sol e se refrescando com drink nas mãos

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 10h58

A apresentadora Ana Furtado (49) mostrou mais um momento aproveitando sua folga após ter deixado a Globo. Nesta quinta-feira, 10, a esposa de Boninho (60) compartilhou uma foto curtindo o dia ensolarado no Rio de Janeiro e chamou a atenção.

Isso porque, a famosa apareceu plena renovando o bronzeado com muito estilo. De biquíni sem alça e óculos escuros, a artista surgiu tomando sol e se refrescando com um drink de limão.

"Corrente pra manter esse sol que apareceu no Rio hoje. Um brinde a ele! Um brinde à essa quinta que é quase sexta, que é quase feriado!", disse ela na legenda da selfie.

Nos comentários da publicação, os internautas logo a cobriram de elogios. "Que linda! Radiante como o sol", admiraram os seguidores. "Surra de beleza, maravilhosa", escreveram outros.

Veja o clique de Ana Furtado aproveitando o sol:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado deixa a Globo após 26 anos

A apresentadora Ana Furtado anunciou o fim do seu contrato com a Globo após 26 anos de parceria. Ao longo de sua trajetória na emissora, ela foi atriz e apresentadora em diversos projetos. Nos últimos anos, ela comandou o programa É De Casa, mas deixou a atração no início do mês após reformulação no time de apresentadores.

No dia 11 de julho deste ano, a esposa do diretor Boninho contou sobre o fim da parceria com a emissora e disse que foi algo pensado no início do ano. Então, ela esperou o período da reformulação do É De Casa para se despedir e ainda aceitou o convite para a Dança dos Famosos para encerrar com chave de ouro.

"'Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história”. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!