Ana Furtado mostra a filha de 15 anos usando o seu vestido: ''Perdi pra sempre''

Apresentadora Ana Furtado mostrou foto da filha usando seu vestido de grife e falou sobre a herdeira pegar suas peças 'emprestadas'

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 11h36 - Atualizado às 12h08

A apresentadora Ana Furtado (49) mostrou em sua rede social nesta segunda-feira, 14, alguns cliques de sua filha com Boninho (60), a jovem Isabella Furtado (15), toda estilosa.

Usando um vestido preto, a adolescente fez poses para as fotos feitas pela mãe, que contou que a peça foi retirada de seu armário pela herdeira. A ex-global então comentou que ultimamente está perdendo algumas roupas para a garota.

"Quando sua filha começa a pegar roupas "emprestadas" no seu guarda-roupa. Sim, eu já sei que nunca mais vejo esse vestido no meu armário de novo! Perdi meu @alexandermcqueen pra sempre. Mas perdi feliz, com gosto!", comentou Ana Furtado sobre estar feliz por ter suas grifadas "roubadas" pela filha.

Nos comentários da publicação, os seguidores da famosa logo encheram a herdeira de muitos elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "A bebê tá virando uma mocinha", disseram outros. "Gente, dormi quanto tempo? Passou dos 15 o tempo perde o freio, cada dia mais Bella", falou uma terceira pessoa.

Filha de Ana Furtado arrasa ao pegar vestido da apresentadora; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado deixa a Globo após 26 anos de casa

A apresentadora Ana Furtado anunciou o fim do seu contrato com a Globo após 26 anos de parceria. Ao longo de sua trajetória na emissora, ela foi atriz e apresentadora em diversos projetos. Nos últimos anos, ela comandou o programa É De Casa, mas deixou a atração no início do mês após reformulação no time de apresentadores.

No dia 11 de julho deste ano, a esposa do diretor Boninho contou sobre o fim da parceria com a emissora e disse que foi algo pensado no início do ano. Então, ela esperou o período da reformulação do É De Casa para se despedir e ainda aceitou o convite para a Dança dos Famosos.

"'Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história”. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", falou ela.

