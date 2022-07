De ponta cabeça, Gracyanne Barbosa exibe corpaço turbinado na academia

Musa fitness, Gracyanne Barbosa esbanjou curvas saradas ao fazer desafio com seu personal

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 09h11

Nesta quinta-feira, 28, Gracyanne Barbosa (38) registrou mais um momento na academia e mostrou sua boa forma de uma maneira diferente. Dessa vez, a musa fitness apareceu de ponta cabeça fazendo um desafio com o seu personal trainer.

De look de ginástica listrado, a esposa do cantor Belo (48) surgiu apoiando os pés nos pés do professor e impressionou ao exibir a força de seus braços ao se equilibrar na pose de cabeça para baixo.

"Aqui no @xandenegao não existe treino chato. Aproveitei os meus professores e amigos, para lançarmos o desafio da semana! Quero ver vocês tentando fazer e me marcando com a #desafiodaGra vou ficar de olho e repostar no storys, os que conseguirem", disse ela para os seguidores.

Não demorou para os internautas comentarem o registro da famosa. "Só não faço porque não tenho a calça listrada", brincou um fã. "Musa", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa roubou a atenção ao aparecer deitada no chão se alongando de uma forma diferente. Mexendo muito o bumbum, a musa fitness arrancou suspiros com suas curvas torneadas.

Gracyanne Barbosa impressiona com sua habilidade no pole dance

Não é apenas na academia que Gracyanne Barbosa chama a atenção ao mostrar suas curvas em ação. Recentemente, ela deu o que falar ao surgir encaixando o seu bumbum na barra do pole dance enquanto se contorcia com excelência durante a atividade.

Dona de um corpo musculoso e bem volumoso, a musa fitness revelou que no início tinha vergonha e insegurança de fazer pole dance, por isso ela demorou um pouco para se aceitar e não absorver as inúmeras críticas.

"Antes quando eu ia postar um vídeo de pole, pensava, analisava, ficava insegura, me lembrava das coisas que ouvi quando comecei como por exemplo: “muito musculosa pra fazer pole” ou “nunca vai conseguir fazer os movimentos com esse corpo” e o pior seu corpo não combina", contou o que escutava.

