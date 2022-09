De micro shorts, Gracyanne Barbosa chama a atenção ao fazer fisioterapia no bumbum: ''Preventiva''

De volta ao Brasil, Gracyanne Barbosa retomou tratamento e chamou a atenção ao exibir fisioterapia para seus glúteos

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 10h42

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) está volta à sua rotina após ter viajado para Lisboa, Portugal, com o marido, o cantor Belo (48). Após se virar fora do Brasil para manter seus hábitos saudáveis, a famosa retomou seus tratamentos para o corpo, como mostrou nesta terça-feira, 06.

Em seus stories no Instagram, a influenciadora compartilhou vídeos fazendo fisioterapia preventiva na região dos membros inferiores e chamou a atenção ao surgir com o aparelho conectado até em seus glúteos além da lombar.

Usando apenas um micro shorts de estampa militar e um top preto, Gracyanne Barbosa surgiu deitada de bruço em uma maca enquanto recebia o tratamento para suas curvas musculosas.

Nos cliques, ela escreveu que o procedimento se trata de uma fisioterapia esportiva e também preventiva. "De volta a rotina", falou ao se cuidar.

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa roubou a cena ao usar uma série de macacões sem roupa íntima para treinar no hotel em Lisboa. Mesmo fora do Brasil, ela deu um jeito de continuar sua alimentação saudável. Logo ao chegar, ela registrou seu prato e mostrou como está contornando a situação sem sua batata doce.

Gracyanne Barbosa exibe bumbum muito suado após cardio

Recentemente, Gracyanne Barbosa impressionou ao mostrar suas fotos após o cardio matinal. Abaixando a calça, a musa fitness revelou dispensar a calcinha para se exercitar. Ela ainda chamou a atenção ao exibir seu bumbum todo suado depois de realizar o aeróbico.

É bom lembrar que semanas atrás, a famosa viralizou com um vídeo ousado. No registro, ela apareceu de ponta cabeça se alongando e deixando a parte íntima em evidência. Após a repercussão do vídeo, o cantor Belo se pronunciou dizendo que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

